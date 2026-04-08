Konyaspor’un forma sponsoru kim olacak?

Konyaspor’da bir yandan bu sezonun sağlıklı bir şekilde tamamlanması adına gözler kalan 6 haftaya çevrilirken, diğer yandan da yeni sezon forma sponsorluğu için çalışmalar başlatıldı. Alınan bilgiye göre yeşil-beyazlıların mevcut sponsor Hummel ile yeni sezonda da yola devam etmeyi düşündüğü öğrenildi. Gelen bilgilere göre yeşil-beyazlı yönetimin Hummel yetkilileriyle görüşme halinde olduğu ve büyük olasılıkla son anda pürüz yaşanmazsa yeni sözleşmenin imzalanacağı bildirildi. Ayrıca yeni sezon formalarının bu sezon daha erken taraftarın beğenisine sunulması adına çalışmalar yapıldığı da gelen bilgiler arasında.