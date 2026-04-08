Karagümrük maçını kazanarak rahatlamak istiyoruz

Konyaspor Başkan Vekili Yunus Derebağ, Karagümrük maçını kazanarak rahatlamak istediklerini söyledi. Samsunspor maçı sonrası değerlendirmede bulunan Derebağ, “Samsunspor deplasmanı zorlu bir deplasmandır. Deplasmanda bir puan her zaman iyidir. Galibiyet için geldik ama olmadı. Ben burada İlhan Hocamızı, sporcularımızı, herkesi tebrik ediyorum. En büyük tebliği de burada bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza gönderiyorum” dedi.

Yunus Derebağ, “Önümüzde zorlu bir Karagümrük maçı var. İnşallah o maçı da kazanarak tamamen rahatlamak istiyoruz. Bunu başarabilirsek; artık korkulu rüyalardan kurtulmuş olacağız. Karagümrük maçı bizim için rahatlama maçı. O maçı kazanarak yeni sezon planlamasına başlayacağız. Yeni sezon formalarının belirlenmesi için çalışmalar da başladı zaten. Yeni sezona daha iyi bir şekilde gireceğiz. Takımımız oturmuş vaziyette. Şu anda iyi de bir ekibimiz var. Fatih Karagümrük maçına herkesi bekliyoruz” diye konuştu.