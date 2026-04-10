Mali müşavir adaylarına müjde!

Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihleri belli oldu.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, yılın ikinci dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının 25 Temmuz'da, yeminli mali müşavirlik sınavlarının da 19-28 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

TÜRMOB'un, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2026 yılı ikinci dönem SMMM sınavları, 25 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 13 Nisan-8 Mayıs, tekrar katılacaklar için 12-19 Haziran olarak belirlendi. İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 8 Mayıs itibarıyla stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olması gerekiyor.

Bu yılın ikinci dönem YMM sınavları da 19-28 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek. YMM sınavlarına ilk kez katılacaklardan 1 Haziran-3 Temmuz, tekrar katılacaklardan da 13-31 Temmuz döneminde başvuru alınacak. İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 3 Temmuz itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olması önem taşıyor.

Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecek. Sınavların yapılacağı yer ve sınav programı daha sonra duyurulacak.

