KTO Karatay'da sağlık alanında önemli çalıştay

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, bölümün akademik ve kurumsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla "I. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SWOT Analizi Çalıştayı"nı düzenledi.

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından düzenlenen “I. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SWOT Analizi Çalıştayı”nda, güçlü yönlerin pekiştirilmesi, gelişime açık alanların belirlenmesi ve sürdürülebilir kalite süreçlerinin oluşturulmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Çalıştayın açılış programı KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Erbay, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Akkoyun Sert’in yanı sıra Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi akademisyenleri, fizyoterapistler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

“Çalıştayın, Kalite Güvencesi Süreçlerine Önemli Katkılar Sunacağına İnanıyoruz”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; “Bugün gerçekleştirilen çalıştayda, fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitiminin güncel gereklilikleri doğrultusunda bölümümüzün mevcut durumu çok yönlü olarak analiz edilecek.

İç ve dış paydaş beklentileri göz önünde tutularak, bölümümüzün geleceğine yön verecek stratejik hedefler ve yol haritası üzerine görüş alışverişinde bulunulacak. Kalite süreçleri ve akreditasyon çalışmaları içinde çalıştayları gerçekleştirmek hem sahip olduğumuz bölümün iyi veya gelişmeye açık yönlerini görmek hem de paydaşlarla bilgi alışverişinde bulunmak çok kıymetli. Nasıl bir eğitim modeli ve çıktı hedeflediğimizi belirlemeliyiz.

Çıktılara bakarak değerlendirme yapmanın daha rasyonel olacağını düşünüyoruz. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüzün, akademik gelişimini destekleyecek bu tür çalışmaların, kurumsal kalite güvencesi süreçlerine önemli katkılar sunacağına inancımız tamdır. Çalıştayın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Erbay; “Bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştay, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümümüzün mevcut durumunu ortaya koymanın yanı sıra, geleceğe daha sağlam, güçlü ve emin adımlar atılabilmesi için önemli bir süreçtir.

Akademik birimlerimizin nitelikli eğitim anlayışını daha ileriye taşımak, araştırma kapasitemizi artırmak ve uygulama alanlarımızı güçlendirmek adına bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bugün burada elde edilen çıktılar, güçlü yönlerimizi ön plana çıkarmak, gelişime açık yönlerimizi doğru analiz etmek, risklerin farkına varmak adına katkı sağlayacaktır. Çalıştayımızın verimli geçmesini ve yol gösterici olmasını temenni ediyorum”dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Akkoyun Sert, bölümün mevcut akademik yapısı, eğitim-öğretim faaliyetleri, araştırma alanları ve uygulama olanaklarına ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen çalıştayda elde edilen çıktılar doğrultusunda eğitim kalitesinin artırılması, bilimsel üretkenliğin güçlendirilmesi ve topluma sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin geliştirilmesine yönelik somut adımlar ele alındı. Program, belge takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.