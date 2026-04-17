Konya'nın bu fotoğrafını görenler 'Nereden nereye' diyor

Son yıllarda her alanda yaptığı atakla gelişen Konya kentselleşme alanında İç Anadolu bölgesinin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor.Türkiye’nin tahıl ambarı unvanını elinde taşıyan Konya, son 23 yıl içinde şehirleşme de büyük bir sıçrayış yaptı.

Tarımdan sanayiye, sanayiden kültür sanat ve spora kadar her alanda gelişen Konya, büyüyen nüfus ve ihtiyaçlar doğrultusunda şehirleşme alanında adından söz ettiriyor.

23 yıl öncesine ait olan ve Selçuklu’nun Yazır bölgesini gösteren bu fotoğraf bu gelişmenin en büyük ispatı. O yıllarda yeni yapılan Real AVM ve etrafında birkaç bina olan bölge şimdilerde Konya’nın ayrı bir yaşam ve cazibe merkezi olarak nüfusun en kalabalık alanlarından birini oluşturuyor.

Düzenli şehirleşmenin Konya’da en güzel örneklerinden olan bölge modern yaşam alanları ve yapılan yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Konya’nın 23 yıl önceki bu fotoğrafını görenler “Nereden nereye” yorumunu yapıyor.