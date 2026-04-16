  • KTO Karatay'dan Konya'da üniversiteye hazırlananlara müjde

KTO Karatay'dan Konya'da üniversiteye hazırlananlara müjde

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenci ve mezunları desteklemek amacıyla Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi tarafından 'YKS Soru Çözüm ve Strateji Geliştirme Kampı' düzenleniyor.

KTO Karatay'dan Konya'da üniversiteye hazırlananlara müjde
KTO Karatay Üniversitesi tarafından, üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri desteklemek ve sürece katkı sağlamak amacıyla “YKS Soru Çözüm ve Strateji Geliştirme Kampı” düzenleniyor. 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde Karatay Gençlik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan kamp programı, alanında uzman eğitmenlerin katkılarıyla kapsamlı bir içerik sunuyor.
Kamp kapsamında, öğrencilerin eksik konularını tespit etmeleri, çıkmış sorular üzerinden çözüm tekniklerini geliştirmeleri ve sınav anında zamanı daha verimli kullanabilmeleri amaçlanıyor. Program boyunca Kimya, Coğrafya, Matematik ve Türkçe alanlarında yoğunlaştırılmış soru çözüm oturumları yapılacak. Ücretsiz olarak düzenlenen kamp programı süresince öğrencilerin motivasyonunu artırmaya yönelik sosyal ve interaktif etkinlikler de düzenlenecek.

Alanında Uzman İsimler, Üniversite Adayları ile Bir Araya Geliyor

18 Nisan Cumartesi günü oturumlarında Kimya Dersleri Görkem Şahin, Türkçe dersleri Kadir Gümüş tarafından; 19 Nisan Pazar günü oturumlarında ise Coğrafya dersleri Bayram Meral, Matematik dersleri Nagihan Damargüç tarafından verilecek. İkinci gün oturumlarında ise etkinliğin sunuculuğunu dijital içerik üreticisi Ümit Erdim üstlenecek.

YKS Soru Çözüm ve Strateji Geliştirme Kampı İçin Başvurular Devam Ediyor

YKS’ye hazırlık sürecinde fark oluşturmak isteyen tüm gençler, https://ykskampi.karatay.edu.tr/ adresinden 18-19 Nisan 2026 tarihinde 12. sınıf ve lise mezunu yaklaşık 4.000 öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan YKS Soru Çözüm ve Strateji Geliştirme Kampına başvurularını yapabilecek. 

Haber Merkezi

