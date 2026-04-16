  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da bugün kimler vefat etti? 16 Nisan Perşembe günü

Konya'da bugün kimler vefat etti? 16 Nisan Perşembe günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 16 Nisan Perşembe günü 19 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 16 Nisan Perşembe günü
Şerife KayaEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. MUSTAFA YÜCEL
    ANASULTAN MEZARLIĞI
     
  2. YAKUP AKYILDIZ
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  3. HATİCE KAYAN
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  4. ÜMMÜ KURBİ
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  5. İSMAİL ÇİFÇİ
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  6. FATMA BOZKURT
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  7. YAŞAR GÖKER
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  8. MAKSUT ÇETİN
    TEM MEZARLIĞI
     
  9. SIDDIKA GÖKCE
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  10. ERHAN PINAR
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  11. MEHMET ÖZCİCİ
    GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2
     
  12. MUSTAFA TOKGÖZ
    ALİYENLER MEZARLIĞI
     
  13. SATI HABACI
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  14. KADİR ŞİMŞEK
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  15. HALİL TÜZÜN
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  16. ŞÜKRİYE YILMAZ
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  17. BAHRİYE TOP
    TEKKE MEZARLIĞI
     
  18. KAZIM ÖZKAN
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  19. HAMDİ BULMUŞ
    ARAPLAR MEZARLIĞI
Şerife Kaya

Bakmadan Geçme

Bu göl, Konya'nın ilçesine umut oldu
Bu göl, Konya’nın ilçesine umut oldu
Konya'da geniş çaplı operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi!
Konya’da geniş çaplı operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi!
Konya'da kontrolden çıkan araç araziye uçtu
Konya'da kontrolden çıkan araç araziye uçtu
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 18 Nisan Cumartesi günü
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 18 Nisan Cumartesi günü
Turist vizesiyle hacca giden yandı
Turist vizesiyle hacca giden yandı
Konya'daki kazada faciadan dönüldü
Konya'daki kazada faciadan dönüldü