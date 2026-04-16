Konya'da bugün kimler vefat etti? 16 Nisan Perşembe günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 16 Nisan Perşembe günü 19 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- MUSTAFA YÜCEL
ANASULTAN MEZARLIĞI
- YAKUP AKYILDIZ
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- HATİCE KAYAN
ARAPLAR MEZARLIĞI
- ÜMMÜ KURBİ
YAZIR MEZARLIĞI
- İSMAİL ÇİFÇİ
YAZIR MEZARLIĞI
- FATMA BOZKURT
YAZIR MEZARLIĞI
- YAŞAR GÖKER
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- MAKSUT ÇETİN
TEM MEZARLIĞI
- SIDDIKA GÖKCE
ÜÇLER MEZARLIĞI
- ERHAN PINAR
ARAPLAR MEZARLIĞI
- MEHMET ÖZCİCİ
GÖDENE (Toki) AŞAĞI MEZARLIĞI 2
- MUSTAFA TOKGÖZ
ALİYENLER MEZARLIĞI
- SATI HABACI
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- KADİR ŞİMŞEK
ARAPLAR MEZARLIĞI
- HALİL TÜZÜN
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- ŞÜKRİYE YILMAZ
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- BAHRİYE TOP
TEKKE MEZARLIĞI
- KAZIM ÖZKAN
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- HAMDİ BULMUŞ
ARAPLAR MEZARLIĞI