Konya'da savunma sanayi için kritik çalıştay

NEÜ Konya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulunda düzenlenen programın açılışında konuşan Konya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can, çalıştayın amacını; meslek liselerinden başlayarak, meslek yüksekokullarında şekillenen ve sanayide karşılık bulan bir eğitim zincirinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması olarak açıkladı. Can, "Özellikle savunma sanayi gibi yüksek kalite ve hassasiyet gerektiren alanlarda, nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması, uygulama becerisi yüksek insan kaynağının yetiştirilmesi ve eğitim-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi kritik önem arz etmektedir" dedi.

Birçok konuda olduğu gibi, mesleki eğitimin savunma sanayi alanında da Konya'nın önde ve öncü bir şehir olduğunu kaydeden Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise, "İnanıyoruz ki ilimizde düzenlenen bu çalıştay şehrimizin savunma sanayi ve bu sektörü besleyecek olan mesleki eğitim konusunda daha da ilerlemesine vesile olacaktır" şeklinde konuştu.

“Savunma sanayisinin başarısı yeterli donanıma sahip insan kaynağından geçmektedir”

Türkiye'deki savunma sanayisinin tasarım aşamasını büyük ölçüde tamamladığını ve seri üretim dönemine girdiğini aktaran Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı, "Bu geçiş, nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı da kaçınılmaz biçimde artırmaktadır. Önümüzdeki dönemde hangi mesleki profillerin öne çıkacağını, eğitim müfredatlarının nasıl şekillenmesi gerektiğini ve sektörle eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin nasıl derinleştirilebileceğini birlikte düşünmemiz gerekiyor. Çalıştay tam da bu sorulara cevap aramak için son derece doğru ve zamanında bir adımdır. Çünkü gerek ülkemizin ve gerekse de Konya'nın savunma sanayisi başarısının sürdürülebilir olması mesleki açıdan yeterli donanıma sahip insan kaynağından geçmektedir" diye konuştu.

“Bizim için mesleki eğitim alan her kardeşimiz aranan insan kaynağıdır”

Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak mesleki eğitimi, sanayinin geleceği açısından stratejik önemde gördüklerini ve bu alanda önemli projeler hayata geçirerek yatırımlar yaptıklarını ifade eden Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, "Necmettin Erbakan Üniversitesi KOS Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz da, bu yatırımlardan biri. Biz artık sanayide ‘ara eleman' kavramını lügatimizden çıkardık. Bizim için mesleki eğitim alan her bir kardeşimiz, ‘aranan insan kaynağı'dır. Özellikle savunma sanayi söz konusu olduğunda, bu gerçek çok daha büyük bir önem kazanıyor. Zira etrafımızda yaşanan savaşları hepimiz yakından görüyor, değişen dünyanın şartlarını daha net idrak ediyoruz. Bu tablo bize bir gerçeği açıkça göstermektedir ki; üreten kazanır. Üretimin en temel unsuru ise yetişmiş, donanımlı insan kaynağıdır. İşte bu nedenle mesleki eğitim bizim için stratejik hale gelmiştir. İnşallah bu stratejik gücü hep beraber, sağlam temeller üzerine inşa ederek sürdürülebilir hale getirmeyi başaracağız" dedi.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulunun Türkiye'deki diğer meslek yüksekokullarına örnek olması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Denetçisi Mehmet Salih Canbal, "Türkiye'deki diğer meslek yüksekokullarında, buradaki imkanlar yok. Tüm meslek yüksekokullarımızın böyle olması gerekiyor. Uygulamaya, işin temeline daha çok ağırlık vermesi, sanayi ve sektörle daha çok buluşması gerekiyor. Eğer biz uygulamayı temel noktaya alırsak ülkemizin mesleki eğitimden aldığı verim çok hızlı bir şekilde artacaktır" ifadelerini kullandı.

“Çalıştaydan çıkan her fikir ülkemizin savunma sanayisindeki yükselişine vurulacak yeni bir perçindir”

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde gerçekleştirdiği ‘Milli Teknoloji Hamlesi' ile gerek bölgede gerekse küresel ölçekte bir aktör haline geldiğini vurgulayan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hidayet Oğuz da, "Gök vatanımızdaki İHA ve SİHA'larımızdan, denizlerdeki sancaktarlarımıza; kara araçlarımızdan yerli yazılımlarımıza kadar her bir başarı, bu milletin mühendislik zekasının ve stratejik iradesinin birer mührüdür. Ancak unutmamalıyız ki; en gelişmiş teknolojiyi tasarlamak kadar, o teknolojiyi hassasiyetle üretecek, bakımını yapacak ve geliştirecek nitelikli el becerisine ve teknik donanıma sahip olmak da bir o kadar hayatidir. Bu çalıştayın temel çıktısı; sadece raporlar değil, sahada karşılığı olan bir ‘insan kaynağı stratejisi' olacaktır. Buradan çıkacak her fikir, ülkemizin savunma sanayindeki yükselişine vurulacak yeni bir perçindir."

“Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı ve 100 milyar doların üzerinde proje hacmi”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş ise, "Türkiye'nin 20 yıl önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek iradesi ve devletimizin kararlılığıyla başlayan savunma sanayisi yolculuğu birazdan söyleyeceğim rakamlarla devam ediyor; yüzde 80'in üzerinde yerli ve millilik oranı, yaklaşık 100 bine yakın çalışan, savunma ve sivil olmak üzere yaklaşık 8 bin civarı savunma sanayisi ekosistemine katkı sunan firma, 100 milyar doların üzerinde proje hacmi, 3 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması. Bu rakamlar bizim gurur tablomuz. Geldiğimiz noktada çok güzel şeyler yaptık ama geleceğe baktığımızda yolun başlangıcındayız ve yapacak daha çok şey var" dedi.

“Hedefimiz; dünyada en fazla savunma sanayisi ihracatı yapan ilk 10 ülke arasına girmek”

Türkiye'de üretilen savunma sanayisi sistemleri ve platformlarının yurtdışında da akreditasyonunun çok güçlü olduğunu belirten Prof. Dr. Karataş, "Geçtiğimiz yıl 10 milyar doların üzerinde bir ihracattan bahsediyoruz. Bu bizim 2028 hedefimizdi, 2025 yılında 10 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik. Daha da önemlisi yaklaşık 17-18 milyar dolarlık da yeni sözleşme imzalamışız. Bu rakamlar kümülatif olarak artacak gibi gözüküyor. Türkiye'deki savunma sanayisinin 230 ürünü 185 ülkede kullanılıyor. Türkiye'nin savunma sanayisi ürünleri dünyanın bütün coğrafyalarında var. Şu anda dünyada en fazla savunma sanayisi ihracatı yapan 11. ülkeyiz ve yakın zamanda ilk 10'a girme hedefimiz var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından günün anısına ‘Hatıra Ağaç Dikim Etkinliği' gerçekleştirildi. Çalıştay, sektör temsilcilerinin de katıldığı masa çalışmaları ile devam etti. Program kapsamında alanında uzman isimler tarafından sunumlar gerçekleştirildi, katılımcılarla görüş alışverişinde bulunuldu.