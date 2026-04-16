Hatıranın bedeli 1 milyon 100 bin TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından koleksiyonerlere özel üretilen paralar, ilgililerin dikkatini çekiyor. İstanbul’da bulunan koleksiyon mağazasında satışa sunulacak paranın bedeli ise tam 1 milyon 100 bin TL.

Hatıra parasının üzerinden, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan isimler, Mustafa Kemal Atatürk’ten başlayıp Recep Tayyip Erdoğan’a kadar sıralı bir şekilde verilmiş.

Paranın diğer yüzünde ise yine Türkiye tarihine damga vurmuş önemli olaylar, spordan siyasete, siyasetten kültür ve sanata, milli savunmadan milli üretim Togg’a kadar, halkalar içinde özenle verilmiş.

Maksimum 2000 adet üretilen hatıra parası, üretildiği andan itibaren ilgi görmesi bekleniyor. Nominal değeri 200 TL olan para, 16 Mayıs 2026 tarihinde satışa sunulacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.Yılı Altın Hatıra Parası tedavülden kaldırılmadan önce alıcılarını bekliyor.

