İşte 1. Lig'de 36. haftanın programı ve hakemleri

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış gününde lige veda eden iki takım Hatayspor ile Sakaryaspor karşılaşacak. Diğer karşılaşmalar pazar günü aynı saatte oynanacak. Haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle…
18 Nisan Cumartesi:
13.30 Hatayspor-Sakaryaspor: İlker Yasin Avcı
19 Nisan Pazar:
16.00 Bodrum FK-Erzurumspor FK: Ömer Faruk Turtay
16.00 Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Ozan Ergün
16.00 Çorum FK-Sivasspor: Yiğit Arslan
16.00 Iğdır FK-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 İstanbulspor-Sarıyerspor: Süleyman Bahadır
16.00 Boluspor-Adana Demirspor: Yusuf Ziya Gündüz
16.00 Esenler Erokspor-Keçiörengücü: Oğuzhan Çakır
16.00 Ümraniyespor-Vanspor FK: Raşit Yorgancılar
16.00 Manisa FK-Serikspor: Ömer Faruk Gültekin