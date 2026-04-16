Konya'da uyuşturucuya geçit verilmedi!
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
Konya'da uyuşturucuya geçit verilmedi. Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Akşehir'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde sattığı belirlenen B.S., N.B., Ö.. ve K.T. isimli dört şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Ö.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğerleri mahkemece tutuklandı.