Bektaş: Emeklilerin kullandığı kredi borcu yükseliyor

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Konya Milletvekili Barış Bektaş emeklilerin kullandığı kredi kartlarının sayısının yükselişini gündeme taşıdı.

Barış Bektaş TBMM’sindeki konuşmasının devamında iktidarın uyguladığı ekonomi politikasıyla emekliyi bankalara muhtaç hale getirdiğine dikkat çekerek, “2002’de 55 yaşını aşmış yurttaşlarımızdan kredi kullananların sayısı sadece 45 bin 159’du. Bugün ise 2,5 milyonu aşmış durumda. 

Bu tablo tesadüf değil, bu tablo doğrudan AKP iktidarının eseridir. Emekliyi geçinemez hale getirdiniz, maaşlarını erittiniz, yurttaşlarımızı bankalara mahkûm ettiniz. Bugün bir emekli torununa harçlık veremiyor, markette fiyat etiketlerini araştırıyor, pazardan eli boş dönüyor.

Ama siz hala çıkıp başarı hikâyesi anlatıyorsunuz. Tüm emeklilerimiz adına soruyorum; bankaların gelirlerini yükseltmek mi başarı? Faiz lobilerini ihya etmek mi başarı? Emeklilere hangi banka ne koşullarda kredi veriyor, hangi bankanın kredi kartında ne avantaj var diye ezberletmek mi başarı?” diye konuştu. 
 

