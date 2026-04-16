Alışverişini yap, ücretsiz biletini al!

Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçının bilet satışları devam ederken, Konya Store’den alışveriş yapan taraftarlar ücretsiz bilet sahibi olabilecekler. Konyaspor ile Fenerbahçe, 21 Nisan Salı günü Türkiye Kupası çeyrek final maçında saat 20.30'da karşılaşacak. Karşılaşmanın öncelikli bilet satışı devam ediyor. Yeşil-beyazlı yönetim, taraftarlarına bu maç için kampanya duyurusu yaptı. Konya Store mağazalarından yapılacak 7 bin 500 TL ve üzeri alışverişlerde Konyaspor -Fenerbahçe maçına Doğu Tribünü’nden ücretsiz bilet tanımlanacak. Doğu tribün biletleri kombineli taraftarlara indirimli olarak bin 750 ile 2 bin 800, genel satışta ise 2 bin 500 ile 4 bin TL arasında değişiyor. Biletlerin genel satışı da yarın başlayacak.