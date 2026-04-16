Antalya yolculuğu başlıyor

Tümosan Konyaspor’da Antalya seferi başlıyor. Yeşil-beyazlılar bugün öğle saatlerinde yapacağı taktik idmanıyla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından karayoluyla Antalya’ya hareket edecek. Anadolu Kartalı’nda parola galibiyet olarak belirlendi. Yeşil-beyazlı ekibin teknik patronu İlhan Palut, futbolcularına uyarılarda bulunarak rehavete kapılmamalarını istedi. Yeşil-beyazlı ekibimizde cezasını tamamlayan Nagalo ve Deniz Türüç şans verilmesi halinde forma giyebilecek. Sakatlığı bulunan Yhoan’ın ise bu maçta da forma giymesi beklenmiyor. Konyaspor, zorlu deplasmandan iyi bir skorla dönerek kaybetmeme serisini 6’ya çıkarmak ve üst sıralara tutunmak istiyor.

