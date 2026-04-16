  Konya'daki önemli su kaynağı ekiplerin müdahalesiyle korundu

Konya'da ekipler kaçak avcılığa geçit vermedi. Ele geçirilen 800 metrelik ağ imha edilirken, yüzlerce balık yeniden suya bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı
Haberin Özeti

  • Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Suğla Gölü'nde yaklaşık 800 metre uzunluğunda kaçak avlanma ağı tespit edilerek sudan çıkarıldı.
  • Ekipler, ağlara takılan yaklaşık 100 adet anaç sazan balığını kurtararak doğal ortamlarına geri bıraktı ve ağları imha etti.
  • Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir balıkçılık için kaçak avcılıkla 7/24 mücadele edeceğini vurguladı.

Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir balıkçılığı korumak ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla değimlerine aralıksız devam ediyor.

Konya'da kimliği belirsiz saldırgan dehşet saçtı
Bu Habere de Bak
Konya'da kimliği belirsiz saldırgan dehşet saçtı

Suğla Gölü Koruma Altında

Bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Suğla Gölü'ün içerisinde sahipsiz olduğu belirlenen yaklaşık 800 metre uzunluğunda kaçak avlanma ağı tespit edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ağların üzerinde yapılan incelemede, yaklaşık 100 adet anaç sazan balığının ağlara takıldığı görüldü. Canlı olduğu tespit edilen balıklar, ekiplerin hassas çalışmasıyla ağlardan kurtarılarak tekrar göle bırakıldı.

Mücadele Aralıksız Sürüyor

Yetkililer, özellikle üreme dönemlerinde yapılan kaçak avcılığın göldeki balık popülasyonuna ve gelecekteki balıkçılık faaliyetlerine büyük zarar verdiğine dikkat çekti. Kaçak avcılıkla mücadelenin hem göldeki canlı çeşitliliğini korumak hem de kurallara uyan balıkçıların hakkını savunmak adına 7/24 esasına göre devam edeceği belirtti.

Konya dahil 8 ilde organize suç örgütüne büyük darbe
Bu Habere de Bak
Konya dahil 8 ilde organize suç örgütüne büyük darbe
Bakmadan Geçme

Konya dahil 8 ilde organize suç örgütüne büyük darbe
Konya dahil 8 ilde organize suç örgütüne büyük darbe
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 16 Nisan Perşembe günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 16 Nisan Perşembe günü
Konya'da uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki!
Konya'da uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki!
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 16 Nisan Perşembe
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 16 Nisan Perşembe
Konya'da bugün kimler vefat etti? 15 Nisan Çarşamba günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 15 Nisan Çarşamba günü
Konyaspor seriyi 6'ya çıkarmak istiyor
Konyaspor seriyi 6’ya çıkarmak istiyor