Konya'daki önemli su kaynağı ekiplerin müdahalesiyle korundu

Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir balıkçılık için kaçak avcılıkla 7/24 mücadele edeceğini vurguladı.

Ekipler, ağlara takılan yaklaşık 100 adet anaç sazan balığını kurtararak doğal ortamlarına geri bıraktı ve ağları imha etti.

Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürdürülebilir balıkçılığı korumak ve ekolojik dengeyi sağlamak amacıyla değimlerine aralıksız devam ediyor.

Suğla Gölü Koruma Altında

Bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Suğla Gölü'ün içerisinde sahipsiz olduğu belirlenen yaklaşık 800 metre uzunluğunda kaçak avlanma ağı tespit edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ağların üzerinde yapılan incelemede, yaklaşık 100 adet anaç sazan balığının ağlara takıldığı görüldü. Canlı olduğu tespit edilen balıklar, ekiplerin hassas çalışmasıyla ağlardan kurtarılarak tekrar göle bırakıldı.

Mücadele Aralıksız Sürüyor

Yetkililer, özellikle üreme dönemlerinde yapılan kaçak avcılığın göldeki balık popülasyonuna ve gelecekteki balıkçılık faaliyetlerine büyük zarar verdiğine dikkat çekti. Kaçak avcılıkla mücadelenin hem göldeki canlı çeşitliliğini korumak hem de kurallara uyan balıkçıların hakkını savunmak adına 7/24 esasına göre devam edeceği belirtti.