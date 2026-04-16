Fenerbahçe ve Galatasaray final aşkına
Fenerbahçe ile Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde final için parkeye çıkıyor
Haberin Özeti
- • Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de yarı final maçlarını kazanmaları halinde finalde rakip olacak.
- • Yarı finalde Fenerbahçe, TSİ 18.30'da Spar Girona ile; Galatasaray ise TSİ 21.30'da Casademont Zaragoza ile İspanya'da karşılaşacak.
- • İspanya'nın Zaragoza kentindeki Prens Felipe Salonu'nda oynanacak maçları geçen ekipler, 19 Nisan Pazar günü şampiyonluk için mücadele edecek.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda mücadele eden Türk temsilcileri Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın final için parkeye çıkacak. İspanya'nın Zaragoza kentindeki Prens Felipe Salonu'nda gerçekleştirilen 6'lı Final organizasyonunda Türk temsilcileri, yarı finalinde yarın İspanyol ekipleriyle yapacakları maçları kazanmaları halinde finalde rakip olacak.
Yarı finalin ilk maçı Fenerbahçe Opet ile Spar Girona arasında TSİ 18.30'da başlayacak. Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Casademont Zaragoza ise TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek. Yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler, 19 Nisan Pazar günü şampiyonluk için karşılaşacak.