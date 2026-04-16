Konya'da 'otonom çiftlik' devrimi anlatıldı

Konya'da düzenlenen 'Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm' seminerinde Gıdada tam bağımsızlığın önemi ve arz güvenliği anlatıldı.

Konya'da 'otonom çiftlik' devrimi anlatıldı
Haberin Özeti

  • Konya'da düzenlenen seminerde TÜME, YÖK ile protokol kapsamında üniversitelere 20 otonom çiftlik hibe edeceğini ve toplam 40 çiftliğin hedeflendiğini duyurdu.
  • Otonom çiftlikler, süt sağım ve yemleme robotları gibi sistemlerle eğitimi teknoloji ve hayvanlarla birleştirerek tarımsal verimliliği artırmayı amaçlıyor.
  • Mehmet Fatih Özay gıdanın silah olarak kullanılmasına karşı duruşu vurgularken, Ferdi Alakuş tarımda tam bağımsızlığın hayal olmadığını ifade etti.

Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Özay, YÖK ile imzaladıkları protokol kapsamında üniversitelere 20 otonom çiftlik hibe edeceklerini duyurdu.

Otonom çiftliklerle eğitim, hayvana temas ve teknolojiyle iç içe gerçekleşecek.
Dünya gündeminde olan Filistin ambargosuna dikkat çeken Özay, gıdanın silah olarak uygulanmasına karşı bir politika geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Konya'da 'otonom çiftlik' devrimi anlatıldı

Teknolojiyi sürdürülebilirlik ve verimlilik için araç haline getirecek otonom çiftlikler, Üniversitelere hibe edilerek eğitimin hayvan ve teknolojiyle iç içe olmasını hedefliyor.

40 Otonom Çiftlik Hayata Geçirilecek

Teknolojiyi araç olarak kullanan otonom çiftliklerde: Süt sağım robotları, buzağı besleme robotları, yem itme robotları, yem dağıtma robotları, yem merkezleri, genetik çalışmalar, genetik laboratuvarlar, hayvan takip sistemleri, otonom hasat sistemleri içinde barındırarak eğitimi teknolojiyle buluşturuyor.

40 tane otonom çiftliği hayata geçirmek hedefleniyor.

Konya'da 'otonom çiftlik' devrimi anlatıldı

Tam Bağımsızlık Hayal Olmaktan çıktı

Teknolojiyi tarımla buluşturmanın verimi arttırdığını dile getiren TÜME Yönetim Kurulu Üyesi ve ITECHROBOTICS Üst Yöneticisi Ferdi Alakuş: 

“Savunma sanayiimizin tam bağımsızlık ilkesinin dünyada rekorlar kırdığı, bugün dünyada gıpta edilebilir seviyede göründüğü yerde tarım ve hayvancılıkta da tam bağımsızlığın, yani gıdada tam bağımsızlığın hayal olmadığını TÜME'nin paydaşları olarak çok net görebiliyoruz.”

