EuroLeague'den Anadolu Efes'e ceza

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague), maaş bütçe sınırını aşan Anadolu Efes'e para cezası verdi

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague), maaş bütçe sınırını aşan Anadolu Efes'e para cezası verdi. Avrupa Ligi'nin açıklamasında Anadolu Efes'e "Temel Ücret Seviyesi'ni" aşması nedeniyle 1 milyon 71 bin 676 avro para cezası verildiğini duyurdu. En yüksek ceza 3 milyon 65 bin 691 avro ile Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a verildiği aktarılan açıklamada İsrail takımı Hapoel IBI Tel Aviv'in 998 bin 27 avro ve diğer Yunanistan temsilcisi Olympiacos'un ise 303 bin 290 bin avro ödeyeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca “Temel ücret seviyesini aşmanın toplam tazminatı olan 5 milyon 438 bin 684 avro, belirlenen seviyelere uyan 15 kulübe eşit dağıtılacak ve kulüp başına 362 bin 579 avro düşecektir” ifadelerine yer verildi.

Konyaspor, Antalya'da 3 puan peşinde! Hedef: 6'da 6
Konya dahil 8 ilde organize suç örgütüne büyük darbe
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 16 Nisan Perşembe günü
Konya'da uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki!
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 16 Nisan Perşembe
Konya'da bugün kimler vefat etti? 15 Nisan Çarşamba günü
Konyaspor seriyi 6'ya çıkarmak istiyor
