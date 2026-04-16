Konyaspor, Antalya'da 3 puan peşinde! Hedef: 6'da 6
Yeşil-beyazlılar, 30. hafta maçında yarın düşme tehlikesi bulunan Antalyaspor'a konuk olacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Yeşil-beyazlı ekibimiz, evine puanlarla dönerek üst sıralara doğru çıkışını sürdürmeyi hedefliyor
- • Haftaya 34 puanla 10. sırada giren Konyaspor, deplasmanda galip gelerek üst sıralara doğru çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
- • 28 puanla 14. sırada yer alan Antalyaspor ise düşme tehlikesiyle karşı karşıya ve bu kritik maçtan puan almak istiyor.
- • Konyaspor, deplasmanda zorlandığı Antalyaspor'u bu kez mağlup etmeyi hedeflerken, takımda Yhoan dışında eksik bulunmuyor.
Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 30. haftasında yarın Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Geride kalan 29 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlikle 28 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, puan cetvelinde 14. sırada yer alıyor. Konyaspor ise haftaya 34 puanla 10. sırada girdi. Antalyaspor’da eksik bulunmazken, Konyaspor’da da sakatlığı süren Yhoan dışında eksik yok. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, son sezonlarda deplasmanda kazanmakta zorlandığı Antalyaspor’u bu kez mağlup ederek hem bu istatistiğe son vermek, hem de üst sıralara doğru çıkışını sürdürmek istiyor.