Konyaspor, Antalya'da 3 puan peşinde! Hedef: 6'da 6

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 30. haftasında yarın Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Geride kalan 29 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlikle 28 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, puan cetvelinde 14. sırada yer alıyor. Konyaspor ise haftaya 34 puanla 10. sırada girdi. Antalyaspor’da eksik bulunmazken, Konyaspor’da da sakatlığı süren Yhoan dışında eksik yok. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, son sezonlarda deplasmanda kazanmakta zorlandığı Antalyaspor’u bu kez mağlup ederek hem bu istatistiğe son vermek, hem de üst sıralara doğru çıkışını sürdürmek istiyor.