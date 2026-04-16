Fenerbahçe ile Rizespor 48. sınavda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçın yarın saat 20.00’de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. İki ekip bu mücadeleyle birlikte ligde 48. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 110 gol atarken, Rizespor 45 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 geriden gelerek 5-2'lik skorla kazandı.

Karadeniz ekibine karşı son 13 maçı kazandı

Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 12'si lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 13 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda Fenerbahçe 44 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Rizespor, Kanarya'yı son olarak 30 Eylül 2018'de sahasında 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımda Hollandalı stoper Jayden Oosterwolde, Kayserispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.