Fenerbahçe, Rizespor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Rizespor'u ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe evinde kazanarak şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor

Fenerbahçe, Rizespor'u ağırlayacak
canplus
canplus
canplus

Haberin Özeti

  • Fenerbahçe, Süper Lig 30. haftasında yarın saat 20.00'de Chobani Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayarak şampiyonluk yarışında hata istemiyor.
  • Ligde 66 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, galibiyet halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
  • Sakat Asensio ve Alvarez maçta forma giyemeyecekken, 7 futbolcu kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, yarın kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı. Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

Süper Lig'de 30. hafta perdesi açılıyor! Konyaspor, Antalya virajında
Süper Lig'de 30. hafta perdesi açılıyor! Konyaspor, Antalya virajında

Derbi öncesi 7 isim ceza sınırında

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Haber Merkezi

Konya dahil 8 ilde organize suç örgütüne büyük darbe
Konya dahil 8 ilde organize suç örgütüne büyük darbe
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 16 Nisan Perşembe günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 16 Nisan Perşembe günü
Konya'da uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki!
Konya'da uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki!
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 16 Nisan Perşembe
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 16 Nisan Perşembe
Konya'da bugün kimler vefat etti? 15 Nisan Çarşamba günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 15 Nisan Çarşamba günü
Konyaspor seriyi 6'ya çıkarmak istiyor
Konyaspor seriyi 6’ya çıkarmak istiyor