Fenerbahçe, Rizespor'u ağırlayacak
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Rizespor'u ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe evinde kazanarak şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor
- • Fenerbahçe, Süper Lig 30. haftasında yarın saat 20.00'de Chobani Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayarak şampiyonluk yarışında hata istemiyor.
- • Ligde 66 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, galibiyet halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
- • Sakat Asensio ve Alvarez maçta forma giyemeyecekken, 7 futbolcu kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, yarın kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı. Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.
Derbi öncesi 7 isim ceza sınırında
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.