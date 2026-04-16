Süper Lig'de 30. hafta perdesi açılıyor! Konyaspor, Antalya virajında
Trendyol Süper Lig'de 30. Hafta heyecanı yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Haftanın açılış mücadelelerinde Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u, Antalyaspor da Konyaspor'u ağırlayacak. İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak. Ligdeki son 5 maçının kaybetmeyerek iyi bir ivme yakalayan Konyaspor, zorlu Antalya deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek seriyi devam ettirmek istiyor. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 30. haftanın programı şöyle…
Yarın:
20.00 Antalyaspor-Konyaspor
20.00 Fenerbahçe-Rizespor
18 Nisan Cumartesi:
14.30 Fatih Karagümrük-Eyüpspor
17.00 Kocaelispor-Göztepe
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray
19 Nisan Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Alanyaspor
17.00 Samsunspor-Beşiktaş
20.00 Trabzonspor-Başakşehir
20 Nisan Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Kayserispor