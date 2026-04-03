Konyaspor, Samsunspor maçının taktiğini çalışacak

Tümosan Konyaspor, deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarında sona geldi. Konyaspor, dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanda Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti. Çelikkayalar Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ile başladı. Milli takımlardan dönen Egemen Aydın, Enis Bardhi ve Adamo Nagalo antrenmana katılım sağladı. Riechedly Bazoer ve Deniz Ertaş ise bugün takıma katılacak.

Hafta boyunca salonda çalışan Norveçli orta saha oyuncusu Morten Bjorlo ise takımla birlikte çalışmalarına devam etti. Durumu takip edilen Bjorlo'nun Samsun kafilesinde yer alması bekleniyor. Topla çalışma ile devam eden antrenman, turnuva maçları ve tempolu koşu çalışması ile tamamlandı. Konyaspor, bugün saat 16.00’da yapacağı taktik antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Hafif sakatlık süreci yaşayan Slovenyalı forvet Blaz Kramer de takımla çalışmalarına devam ediyor. Kramer’in Samsunspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Konyaspor, cumartesi günü saat 16.30 sularında özel uçakla Samsun’a giderek kampa girecek ve maç saatini bekleyecek. Ligdeki son iki maçını kazanan ekibimizde parola galibiyet olarak belirlendi.