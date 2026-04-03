Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş tahliye oldu

Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş tahliye oldu. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın, bahis ve şike iddiasıyla 17 yıl 10 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada tahliyesine karar verildi. Mert Hakan Yandaş ile ilgili Fenerbahçe’den açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Kaptanımız Mert Hakan Yandaş tahliye oldu. 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kaptanımız Mert Hakan Yandaş ile dosyada tutuklu tüm sanıkların tahliyesine karar verildi. İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmayı Başkanımız Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, önceki Başkanımız Ali Koç, mevcut ve bir önceki dönem yöneticilerimiz, Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ile futbolcularımız da takip etti. Taraftarlarımız ise duruşma öncesi İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde toplanarak, futbolcumuza destek oldu".

