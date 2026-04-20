Konyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası’nda 21 Nisan Salı günü Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçını İstanbul bölgesi hakemi Ozan Ergün yönetecek. TFF Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ergün’ün yardımcılığını Murat Altan ve Mustafa Savranlar yapacak. Yiğit Arslan ise dördüncü hakem olarak atandı. Ozan Ergün, Süper Lig’in ilk yarısında İstanbul’da oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında da düdük çalmıştı.