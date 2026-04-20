Karatay'da çocuklar tiyatroda buluşuyor

Karatay Belediyesi, çocuklara yönelik kültür-sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen “Çocuk Tiyatrosu” programı kapsamında, “Pinokyo” ve “Hamsi Balığı Piranaya Karşı” adlı oyunlar ile minik izleyicilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak hedefleniyor.

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde düzenlenen gösterimler yoğun ilgi görürken tiyatrolara katılmak isteyen vatandaşlar biletlerini “Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak temin edebiliyor.

Tiyatro Gösterimlerine Yoğun İlgi

Çocuklara özel olarak hazırlanan tiyatrolarda minik izleyicilerin heyecan ve mutluluğu dikkat çekerken aileler de çocuklarıyla birlikte kültürel bir deneyim yaşamanın memnuniyetini ifade ediyor. Çocuk tiyatrosunun sevilen hikayelerinden “Pinokyo”, izleyiciler tarafından büyük bir ilgi görürken eğlence, heyecan ve öğretici anlara da sahne oluyor.

Bir diğer çocuk tiyatrosu olan “Hamsi Balığı Piranaya Karşı” adlı oyunda ise minikler hem eğlenip hem de eğlenceli bir yolcuğa çıkıyor. “Blacklight (Karanlıkta Işık) Çocuk Tiyatrosu” konseptinde hazırlanan sahne gösterisiyle çocuklar unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Çocuklar Ve Velilerden Karatay Belediyesi’ne Teşekkür

Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen “Çocuk Tiyatrosu” programı, ilçe sakinlerinden tam not alıyor. Etkinliklere katılan vatandaşlar, çocuklarına yönelik bu tür kültürel faaliyetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Karatay Belediyesi ve Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

Aileler, çocuklarının hem eğlenip hem de öğrenebildiği bu etkinliklerin oldukça değerli olduğunu vurgulayarak, “Çocuklarımız için böylesine güzel organizasyonlar düzenlendiği için Karatay Belediyemize ve Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kılca: Çocuklarımızın Mutluluğu En Büyük Önceliğimiz

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerin çocukların gelişimi açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın hem eğlenebileceği hem de öğrenebileceği etkinlikleri Karatay’ımıza kazandırmaya devam ediyoruz. Tiyatro, çocuklarımızın hayal dünyasını geliştiren ve özgüvenlerini artıran çok önemli bir sanat dalı. Bu kapsamda düzenlediğimiz tiyatro gösterimleri ile evlatlarımızın aileleriyle birlikte eğlenceli ve eğitici vakit geçirmesini hedefliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için projeler üretmeye devam edeceğiz. Onların mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımız.” dedi.