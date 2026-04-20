Konyalı sporcu, Belçika'dan çifte madalyayla döndü

Belçika’da düzenlenen Open Track Meeting organizasyonunda piste çıkan Konyalı milli sporcu Mustafa Tarakcı, birincilik ve üçüncülük elde etti. Belçika'da 17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Open Track Meeting organizasyonunda, Türk sporu adına gurur verici bir başarıya imza atıldı. Konyalı sporcu Mustafa Tarakcı, organizasyonun en zorlu etaplarından biri olan Elite Elimination yarışında rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Pistteki üstün performansıyla zirveye yerleşen Tarakcı, altın madalyayı boynuna taktı.

Mustafa Tarakcı, aynı organizasyon kapsamındaki mücadelesini bir madalya ile daha taçlandırdı. U23 Point Race yarışında da ter döken başarılı sporcu, bu kategoride sergilediği performansla yarışı üçüncü sırada tamamladı. Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan bu çifte başarı, milli sporcunun uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.