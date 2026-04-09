Konyalı pedallar, dev turda yarışacak

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 26 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 2026 parkuru ve TUR’a katılacak takımlar, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. "Gelenekten Geleceğe" temasıyla duyurulan TUR 2026, 60 yılı aşan mirasını geleceğe taşıyarak Türkiye’nin doğasını, tarihini, kültürünü ve yaşam biçimini dünyaya anlatan güçlü bir uluslararası vitrin olacak. Bu yıl yarış, Çeşme’den başlayarak Türkiye’nin farklı coğrafyalarını kat edecek ve 1969-1979 yılları arasında beş kez TUR’a ev sahipliği yapmış olan Ankara’da tamamlanacak.

Çeşme'den, Ankara'ya 1.133,5 kilometrelik yolculuk

Toplam 1.133,5 kilometrelik parkur, 8 etap boyunca Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayacak. Yarış; 5 şehir, 20’nin üzerinde ilçe ve 60'a yakın köy, kasaba ve yerleşimden geçerek Türkiye'nin yerel yaşamını, üretim kültürünü ve coğrafi çeşitliliğini dünya ile buluştururken bisiklet heyecanını ve tutkusunu geleceğe taşıyacak. 26 Nisan'da İzmir Çeşme'den başlayacak yarış, Aydın, Muğla, Antalya'dan geçerek finalde Ankara’da tamamlanacak. Yarışın son etabı; Beştepe, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Anıtkabir aksında koşulacak.

Etap programı şöyle:

1. Etap (26 Nisan): Çeşme - Selçuk (153,1 km)

2. Etap (27 Nisan): Aydın - Marmaris (152,8 km)

3. Etap (28 Nisan): Marmaris - Kıran (132,7 km)

4. Etap (29 Nisan): Marmaris - Fethiye (130,4 km)

5. Etap (30 Nisan): Patara Antik Kenti - Kemer (181,2 km)

6. Etap (1 Mayıs): Antalya - Feslikan Yaylası (128,1 km) (Zirve Finiş -Kraliçe Etap)

7. Etap (2 Mayıs): Antalya - Antalya (150 km)

8. Etap (3 Mayıs): Ankara - Ankara (105,2 km) (Final)

Uluslararası peloton

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 23 takım ve 27 farklı ülkeden 161 sporcu mücadele edecek. ABD, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Kazakistan, Kolombiya, Macaristan ve Türkiye’den katılan 23 takım, organizasyonun uluslararası karakterini güçlendirirken Avrupa merkezli güçlü peloton yapısı; Amerika ve Güney Amerika’dan katılan ekiplerle küresel bir çeşitlilik kazanıyor. TUR 2026, farklı bisiklet kültürlerini aynı yarışta buluşturarak sportif rekabeti üst seviyeye taşıyacak. TUR 2026’da 3 WorldTeam, 14 ProTeam, 6 Continental Team kategorisinde toplam 23 UCI Takımı mücadele edecek. TUR 2026’da mücadele edecek takımlar arasında Türkiye’yi temsil eden 4 kıta takımı yer alıyor.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Takım Listesi:

UCI WorldTeam kategorisi:

XDS Astana Team (Kazakistan), Alpecin-Deceuninck (Belçika), Team Picnic PostNL (Hollanda)

UCI ProTeam kategorisi:

TotalEnergies (Fransa), Cofidis (Fransa), Unibet Tietema Rockets (Fransa), Caja Rural-Seguros RGA (İspanya), Burgos-BH (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Euskaltel-Euskadi (İspanya), Bardiani CSF-Faizan (İtalya), Team Polti VisitMalta (İtalya), Solution Tech Nippo (İtalya), Team Novo Nordisk (ABD), Modern Adventure Pro Cycling (ABD), Team Flanders-Baloise (Belçika), MBH Bank Ballan CSB (Macaristan)

UCI Continental Team kategorisi:

Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye), İstanbul Team (Türkiye), Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye), ATT Investments (Çekya), Team Medellin-EPM (Kolombiya).