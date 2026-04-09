U19 Ligi'nde şampiyon Selçuklu Belediyespor

TFF Gelişim U19 Ligi 9. Grup’ta normal sezon tamamlandı ve Konya temsilcisi Selçuklu Belediyespor şampiyonluk ipini göğüsledi. Mavi-beyazlılar son hafta maçında evinde Serikspor’u 7-0 mağlup etti. Selçuklu Belediyespor bu sonuçla puanını 68’e çıkardı ve grup aşamasında şampiyon oldu. 28 hafta süren grup aşamasında 21 galibiyet alan mavi-beyazlılar, sadece 2 kez rakiplerine boyun eğerek en az mağlup olan takım oldu. Ekibimiz 5 maçı da beraberlikle tamamladı. 75 kez gol sevinci yaşayan mavi-beyazlılar, kalesinde de 17 gol görerek en az gol yiyen takım unvanını elde etti.

Sezon boyunca elde ettiği 24 maçlık yenilmezlik serisi ile dikkat çeken Selçuklu Belediyespor, istikrarlı performansını sahaya yansıtarak önemli bir başarıya imza attı. Bu sezon ilk kez Gelişim Ligi’nde yer almasına rağmen ortaya koyduğu mücadele ve oyun disipliniyle takdir topladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi.

“TFF Gelişim Liginde şehrimizi temsil eden Selçuklu Belediyespor Kulübü U19 takımımız, grubunun son karşılaşmasında sahasında Serik Futbol Kulübü’nü 7-0 mağlup ederek grubunu şampiyon olarak tamamladı ve son 32 takım arasına kalmayı başardı. Sezon boyunca elde ettiği 24 maçlık yenilmezlik serisi ile dikkat çeken takımımız, istikrarlı performansını sahaya yansıtarak önemli bir başarıya imza attı. Bu sezon ilk kez Gelişim Ligi’nde yer almasına rağmen ortaya koyduğu mücadele ve oyun disipliniyle takdir toplayan sporcularımız, kulübümüzü ve şehrimizi gururlandırdı. Sporcularımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonluğu yolunda başarılar diliyoruz”.