Konyaspor kritik 90'a hazırlanıyor

Yeşil-beyazlılar, bir günlük izin sonrasında dün akşam saatlerinde yaptığı idmanla Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

Hüseyin Turgut
Tümosan Konyaspor’da kritik Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları sürüyor. Bir günlük izin yapan yeşil-beyazlılar dün akşam saatlerinde Kayacık Tesislerinde yeniden toplandı ve teknik patron İlhan Palut yönetiminde iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Antrenman, salonda yapılan CORE ısınma ile başladı. Sahadaki bölümü yoğun yağış altında devam eden antrenman, topla oyun ve turnuva maçları ile tamamlandı.

Konyaspor bugün saat 14.30’da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. Anadolu Kartalı çalışmalarını cumartesi günü tamamlayacak. Yeşil-beyazlılarda kart cezalıları Nagalo ve Deniz Türüç bu maçta forma giyemeyecek. Ligde oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Konyaspor, düşme hattındaki Fatih Karagümrük engelini kayıpsız geçerek ateş hattıyla bağını tamamen kesmek istiyor. 

Konyaspor'un kalesi emin ellerde!
Bu Habere de Bak
Konyaspor’un kalesi emin ellerde!
Konya'da İleri Seviye Siyakat Kursu başlıyor
Konya'da İleri Seviye Siyakat Kursu başlıyor
Konya'nın o ilçesinde bahar beklenirken kış yaşandı
Konya'nın o ilçesinde bahar beklenirken kış yaşandı
Konya'daki sağlık yatırımlarına bir yenisi daha eklendi
Konya'daki sağlık yatırımlarına bir yenisi daha eklendi
Konyaspor ile Fatih Karagümrük 10. randevuda
Konyaspor ile Fatih Karagümrük 10. randevuda
Konya'da yürekler ağza geldi! Otomobilin çarptığı çocuk hastanelik oldu
Konya'da yürekler ağza geldi! Otomobilin çarptığı çocuk hastanelik oldu
Konya'da drift faciası! O anlar kamerada
Konya'da drift faciası! O anlar kamerada