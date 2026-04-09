Konyaspor kritik 90'a hazırlanıyor

Tümosan Konyaspor’da kritik Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları sürüyor. Bir günlük izin yapan yeşil-beyazlılar dün akşam saatlerinde Kayacık Tesislerinde yeniden toplandı ve teknik patron İlhan Palut yönetiminde iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Antrenman, salonda yapılan CORE ısınma ile başladı. Sahadaki bölümü yoğun yağış altında devam eden antrenman, topla oyun ve turnuva maçları ile tamamlandı.

Konyaspor bugün saat 14.30’da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. Anadolu Kartalı çalışmalarını cumartesi günü tamamlayacak. Yeşil-beyazlılarda kart cezalıları Nagalo ve Deniz Türüç bu maçta forma giyemeyecek. Ligde oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Konyaspor, düşme hattındaki Fatih Karagümrük engelini kayıpsız geçerek ateş hattıyla bağını tamamen kesmek istiyor.