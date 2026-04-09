Konyaspor'un kalesi emin ellerde!

Konyaspor'un tecrübeli file bekçisi Bahadır Han Güngördü, yeşil-beyazlı ekibin genç kalecileriyle ilgili konuştu

Hüseyin Turgut
Konyaspor’un tecrübeli file bekçisi Bahadır Han Güngördü, yeşil-beyazlı ekibin uzun yıllar yerli kaleci sorunu yaşamayacağını ifade etti. Samsunspor maçı sonrasında konuşan Banadır Han, yeşil-beyazlı ekibin genç kalecileriyle ilgili açıklamalar yaptı. Takımdaki kaleci rekabetine değinen Güngördü, genç kalecilere destek verdiğini belirterek, “Egemen ve Altan gibi isimler milli takımlarda forma giyiyor. Konyaspor'un kaleci konusunda hiçbir şüphesi olmasın. Hepsi çok yetenekli ve kulübe katkı sağlayacak isimler” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü.

“Gerçekten çok iyi kalecilerimiz var. Deniz Ertaş var. Egemen Aydın var. Alt yaş grubundan Emir Gündoğdu geliyor. Zaten hepsi kendi milli takımlarında oynuyor. Konyaspor’un kaleci konusunda hiçbir şüphesi olmasın. Zaten olacağını da zannetmiyorum. İlerleyen zamanlarda hem Konya’ya maddi bir kazanç sağlayacaklardır, hem de Konyaspor kalesini uzun yıllar boyunca koruyacaklardır. Çocuklar benden küçükler. Onlar beni abileri olarak görüyor. Ben de her zaman onlara destek oluyorum. Bunu kalbimden söylüyorum. Gerçekten çok iyi kaleciler. İnşallah yolları, bahtları açık olsun” diye konuştu.

Konyaspor'dan bir şampiyonluk daha!
Bu Habere de Bak
Konyaspor’dan bir şampiyonluk daha!
Bakmadan Geçme

Konya Protokolü, Bilim Merkezi'nde
Konya Protokolü, Bilim Merkezi'nde
Konya'da tarım haftası renkli görüntülere sahne oldu
Konya’da tarım haftası renkli görüntülere sahne oldu
Konya'daki kazada mücadeleye yenik düştü
Konya'daki kazada mücadeleye yenik düştü
Konya'daki o feci kazada adalet yerini buldu!
Konya'daki o feci kazada adalet yerini buldu!
İstanbul'daki terör saldırısının şüphelisi Konya'da gözaltına alındı
İstanbul'daki terör saldırısının şüphelisi Konya'da gözaltına alındı
Konya'da göz kamaştıran manzara
Konya'da göz kamaştıran manzara