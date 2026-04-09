Konyaspor'dan bir şampiyonluk daha!

Yeşil-beyazlılar, Gelişim Ligi'nde U16'nın ardından U17 Ligi'nde de şampiyonluk ipini göğüsledi

Hüseyin TurgutEditör
Haberin Özeti

  • Konyaspor U17 takımı, TFF Gelişim U17 Ligi 9. Grup'u en yakın takipçisi Alanyaspor'u 2-0 yenerek 72 puanla şampiyon tamamladı.
  • Yeşil-beyazlılar, Ercan Hanbay ve Ramazan Özkan'ın golleriyle kazandığı bu şampiyonlukla Gelişim Ligi'nde U16'nın ardından ikinci kez zirveye çıktı.
  • Genç Kartallar, attığı 135 golle ligin en golcü takımı unvanını alırken, kalesinde gördüğü 14 golle de en az gol yiyen ekip oldu.

Grup aşamasını 72 puanla tamamladı

Tümosan Konyaspor, Gelişim Liginde bir şampiyonluğa daha imza attı. Yeşil-beyazlılar, U16 Ligi’nin ardından U17 Ligi’nde de grup aşamasını şampiyonlukla tamamladı. TFF Gelişim U17 Ligi 9. Grup’ta mücadele eden Konyaspor U17 Takımı, son hafta maçında en yakın takipçisi Alanyaspor’u konuk etti. Yeşil-beyazlı gençler, rakibini Ercan Hanbay ve Ramazan Özkan’ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Genç Kartallar bu sonuçla sezonu 72 puanla şampiyon bitirdi.

Genç Kartallar en golcü takım oldu

Konyaspor U17 Takımı ayrıca fileleri 135 kez havalandırarak, en golcü takım oldu. Yeşil-beyazlılar kalesinde de sadece 14 gole izin vererek en az gol yiyen takım unvanını da elde etti. Konyaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada ise “Akademi U17 Takımımız, U17 Gelişim Ligi grup aşamasını şampiyon olarak tamamladı. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik eder Türkiye şampiyonluğu yolunda başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Bu Habere de Bak
