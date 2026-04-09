Mehmetçik hatırası Yunak'ta toprakla buluştu

Esentepe Mahallesi Karataş Deresi Mevkisi'nde düzenlenen etkinlikte, görevli askerler, ilçe protokolü ve gönüllüler tarafından karaçam, sedir ve çeşitli çam fidanları toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Can Alperen Taşavlı, burada yaptığı konuşmada, ilçenin doğal zenginliklerine dikkati çekerek, ağaçlandırma çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

İlçenin doğasıyla öne çıkan bir ilçe olduğunu belirten Taşavlı, "İlçemizin yeşil dokusunu korumak ve geliştirmek adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Hava Savunma Komutanlığımızla iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.