Konya yolunda tır ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Beydiğin Mahallesi'nde Konya istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan Ahmet Ü. idaresindeki 58 AH 942 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bülent Ş. yönetimindeki 42 YP 880 plakalı tırın sol ön tekerleğine çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde bulunan sürücü Ahmet Ü. ve yolcu Sıddıka Ü. araç içerisinde sıkıştı.
Kaza yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin kazaya ilişkin çalışması sürüyor.