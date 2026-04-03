ASRİAD'dan Konya Esnaf Odalarına ziyaret turu
ASRİAD Konya Şube Başkanı Abdullah Karabağ ve yönetim kurulu üyeleri, Terziler ve Konfeksiyoncular Oda Başkanı Hüseyin Küçükavcılar'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Küçükavcılar'a yeni görevinde başarı dilekleri iletilirken, hayırlı olsun temennilerinde bulunuldu.
ASRİAD’dan KONESOB Başkanı Karabacak’a Hayırlı Olsun Ziyareti
ASRİAD Konya Şube Başkanı Abdullah Karabağ ve beraberindeki heyet, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede tamamlanan oda seçimlerinin esnaf camiası için hayırlı olması temennisinde bulunulurken, yeni dönemin başarıyla geçmesi yönünde iyi dilekler paylaşıldı.
ASRİAD’dan Oto Tamircileri Odası’na Ziyaret
ASRİAD Konya Şube Başkanı Abdullah Karabağ ve yönetim kurulu üyeleri, Torna, Kaynak ve Oto Tamircileri Odası Başkanı Emin Baranok’u makamında ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.