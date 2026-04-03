Konya yarın önemli bir kongreye ev sahipliği yapacak

Ulusal Hububat Konseyi’nin 2026 Hasat Öncesi Hububat Kongresi, geniş bir katılımla Konya’da gerçekleşecek. Türkiye’nin “hububat ambarı” olarak anılan Konya’da düzenlenecek kongre, üreticilerden sanayicilere, akademisyenlerden kamu temsilcilerine kadar geniş bir kesimi buluşturacak.

Kongrenin ana sponsorluğunu Ziraat Bankası ve Erser Grup üstlenirken, ev sahipliğini Konya Ticaret Borsası yapacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın da katılacağı Kongre’de sektöre önemli mesajlar verilmesi bekleniyor. Bu önemli organizasyon, hasat öncesinde hububat piyasalarındaki güncel durumu, beklentileri ve yenilikleri ele almak üzere, sektör temsilcileri, akademisyenler ve kamu yetkililerini bir araya getirecek.

Kongrede, buğday ve mısır üretimi, hububat piyasaları, depolama ve ticaret stratejileri, sektörel riskler ve yenilikçi yaklaşımlar gibi konular detaylı olarak tartışılacak. Kongrede düzenlenecek oturumlarla, 2026 hasat dönemi öncesinde hububat sektörüne dair yol haritası çizilmesi ve stratejik planlamaların yapılması hedefleniyor. Ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve mısır üretimi, makarna, bulgur, irmik, yem sektör değerlendirmesi ve beklentileri, hububat işiyle ilgilenenlerin dikkatle takip edeceği konular olacak. Ayrıca hububat piyasaları, depolama, ticaret ve finansman konuları da finansmana erişimde sıkıntı yaşayan sektör temsilcileri için yol gösterici olacak. Hasat öncesi sektöre değerli mesajların verileceği Kongre’nin kapanış ve değerlendirme bölümünde ise TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın açıklamaları sektör tarafından dikkatle dinlenecek bölümlerden biri olacak.

