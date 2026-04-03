Konya modeli belediyeciliğe Suriye'den yakın ilgi

Suriye Arap Cumhuriyeti Şam Kırsal Valisi Amer Alsheıkh ve beraberindeki heyet, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Suriyeli heyet, TDBB Akademi kapsamında icra edilen programa katılmak ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek belediyecilik yapılanması, sunduğu hizmetleri ve e-belediyecilik uygulamaları hakkında bilgi almak üzere Konya’ya geldi.

Heyet, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile de bir araya geldi.

Başkan Altay, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Suriye Arap Cumhuriyeti Şam Kırsal Valisi Alsheıkh ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Başkan Altay, Suriye’de zorlu sürecin sonunda çok önemli bir devrim gerçekleştirildiğini belirterek, “Büyük kahramanlıklar oldu, emeği geçen herkese insanlık için teşekkür ediyoruz. Bu süreçte de Türkiye çok fazla sayıda Suriyeli kardeşimizi misafir etti. Konya’da 120 bine yakın Suriyeli kardeşimizi misafir ettik” ifadelerini kullandı.

“KONYA BELEDİYECİLİK ANLAMINDA TÜRKİYE’DE ÖNDE GELEN ŞEHİRLERDEN BİRİSİ”

Konya’nın belediyecilik anlamında Türkiye’de önde gelen şehirlerden birisi olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yanında TDBB Başkanlığı görevini de yürütüyorum. 30 ülkeden 1200’e yakın üyemiz var, süreçte sizleri de aramızda görmeyiz arzu ederiz. TDBB Akademi adında bir belediye akademisi kurma çalışmalarımız uzun süredir devam ediyordu, Şam Kırsalı ile ilk programını inşallah bugün icra etmiş olacağız. Sonra hangi konuda birlikte çalışmayı arzu ediyorsak, biz o konuda da personellerin eğitimi konusunda elimizden gelen desteği vermeye hazırız. İnşallah faydalı bir ziyaret olur” dedi.

“TECRÜBELERİNİZİ YERİNDE GÖRMEK İSTEDİK”

Suriye Arap Cumhuriyeti Şam Kırsal Valisi Alsheikh ise, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışı ile yürütülen çalışmalardan tecrübe elde etmek istediklerini ifade ederek, “Şam Kırsalı bölgesinin Konya ile yakınlaşması düşüncesi, bölge olarak birbirine benzeyen iki şehir olmasından kaynaklanıyor. Sizlerin sahip olduğu birikim, tecrübe ve imkanları görerek, yerinde tespit ederek, bu tecrübeleri ülkemizin ayağa kalkması ve şehrimizin güzelleşmesi noktasında nasıl istifade edebiliriz bu amaç doğrultusunda sizleri ziyaret etmek ve tecrübelerinizi yerinde görmek istedik” diye konuştu.

“TECRÜBESİ OLAN BİR KARDEŞİMİZLE BİR ARADA BULUNMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ”

Başkan Altay’a misafirperverliği için teşekkür eden Suriye Arap Cumhuriyeti Şam Kırsal Valisi Alsheıkh, “Bizler gerçekten derdi olan, dert taşıyan, tecrübesi olan bir kardeşimizle bir arada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu ziyaretlerin inşallah güzel sonuçlar vermesini ümit ediyoruz. İnşallah bu ziyaretler bizim sorumlu olduğumuz bölgenin istikrar ve güvenine ve hizmetlerinin gelişmesine vesile olur” dedi.

SURİYELİ HEYET SELÇUKLU SULTANLARI TÜRBESİ SAYGI NÖBETİ DEĞİŞİMİNE DE KATILDI

Suriyeli heyet, daha sonra AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükcöğen ile birlikte Selçuklu Sultanları Türbesi Saygı Nöbeti değişimine de katıldı.

