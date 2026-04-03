Konya maviye büründü

Konya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında toplumda otizme yönelik farkındalığın artırılması amacıyla şehrin simge yapılarında ve yaya üst geçitlerinde otizmin evrensel farkındalık rengi olan mavi ışık ile aydınlatma çalışması yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında şehir genelinde anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, toplumda otizme yönelik bilinç oluşturmak amacıyla yaptığı çalışma kapsamında; Konya Büyükşehir Stadyumu, Konya Bilim Merkezi, Tropikal Kelebek Bahçesi gibi şehrin simge mekanlarını mavi ışıkla aydınlatarak dikkat çekici bir görünüme kavuşturdu.

Aynı zamanda şehir genelindeki yaya üst geçitlerinde de mavi ışıklandırma çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, otizm farkındalığını daha geniş alanlara taşınmasına katkıda bulundu.

Öte yandan, Zindankale Otoparkı’nda bulunan dev LED ekranda otizme dikkat çeken farkındalık videosu da yayımlandı. Gün boyunca süren gösterimlerle vatandaşların konuya duyarlılığının artırılması hedeflendi.

Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte Konya’nın engelsiz ve kapsayıcı şehir vizyonuna önemli katkı sağlanırken, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk alanındaki öncü rolü bir kez daha ortaya konuldu.

