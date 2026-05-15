  • Konya yolunda feci kaza! Minibüs tırla çarpıştı

Konya yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Meydana gelen kazada çok sayıda yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konya yolunda feci kaza! Minibüs tırla çarpıştı
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 50 ADV 205 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aksaray-Konya kara yolu 35. kilometresinde, Mehmet Çelik idaresindeki 42 EDC 32 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edilerek yaralılara ilk müdahale yol üzerinde yapıldı.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 12 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Aksaray-Konya kara yolunun 35. kilometresinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü.

Yaralıların 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

