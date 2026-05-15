Konya yolunda feci kaza! Minibüs tırla çarpıştı
Konya yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Meydana gelen kazada çok sayıda yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 50 ADV 205 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aksaray-Konya kara yolu 35. kilometresinde, Mehmet Çelik idaresindeki 42 EDC 32 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 12 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.