  • Konya dahil 33 ilde 8,7 milyar liralık vurgun! Suç örgütü çökertildi

Eskişehir merkezli içlerinde Konya'nın da bulunduğu 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

DHA
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın desteğiyle Eskişehir merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması'na yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 135 şüpheliden 91’i gözaltına alındı. 

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık yapan dev şebeke çökertildi.

Eskişehir’e getirilen şüphelilerden 46’sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yapılan incelemede 44 şüphelinin yurt dışında oturduğu belirlenirken, ifade işlemleri tamamlanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konya dahil 33 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, suç örgütünün 8,7 milyar liralık devasa bir işlem hacmine ulaştığı saptandı.

‘87 MİLYAR LİRALIK VURGUN’

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, şüphelilerin suçlardan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri belirlendi. Sadece 1,2 milyar liralık işlem hacminin 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştiği ortaya çıkarıldı. 

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyale ve banka kartlarına el konuldu. Soruşturma sürüyor. 

