  • Konya'daki fırtına ağacı kökünden söktü!

Konya'nın Akşehir ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç park halindeki otomobilde hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı
Konya'nın Akşehir ilçesinde Selçuk Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı'nda görülen fırtınanın bilançosu ağır oldu.

Rüzgarın gücüne dayanamayıp devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üstüne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine Akşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırdı.

Devrilen ağaç, otomobilde hasar meydana geltirdi.

