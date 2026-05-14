Gaziantep'ten cezayla ilgili açıklama

Gaziantep FK, 15 milyon TL ödemesiyle transfer yasağını önümüzdeki hafta kaldıracak

Gaziantep FK, 15 milyon TL ödemesiyle transfer yasağını önümüzdeki hafta kaldıracak. FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı cezası alan Gaziantep FK'nın yaklaşık 15 milyon TL'ye tekabül eden ödemeyi önümüzdeki hafta yaparak yasağın kaldırılacağı öğrenildi. FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre, "mali anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırılık gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında 3 Türk kulübü yer aldı.

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK ile Gençlerbirliği'ne ve TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirildi. Ceza alan kulüplerden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın bir kulübe olan ve yaklaşık 15 milyon TL'ye tekabül eden ödemeyi yapmasıyla yasağının kaldırılacağı öğrenildi. Kulüp kaynakları ise söz konusu ödemenin önümüzdeki hafta yapılarak cezanın kaldırılacağını bildirdi. 

