  • Adana'da akılalmaz ihmal: Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!

Adana'da kalp krizi vakasına giden sağlık ekibi hastaya müdahale ederken ambulansın anahtarı kayboldu. Bunun üzerine hasta ikinci ambulansla götürüldü. Hasta, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA
İHA
Haberin Özeti

  • Adana'da 7 Mayıs'ta kalp krizi geçiren Mehmet Kepir için gelen ambulansın anahtarı kaybolunca hasta hastaneye geç ulaştı.
  • Anahtarın hastanın battaniyesine düşmesi nedeniyle ikinci bir ambulans sevk edildi; ancak Kepir tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
  • Mehmet Kepir'in eşi Şengül Ayağ, ihmaller sonucu ölüm iddiasıyla suç duyurusunda bulunurken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, 7 Mayıs sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. 

İddiaya göre, evinde fenalaşarak yere düşen Mehmet Kepir için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. 

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, battaniyeye sarılı halde bulunan Mehmet Kepir'e ilk müdahaleyi evde yaptı.

Daha sonra ambulansa alınan Kepir'e burada kalp masajı uygulanmaya devam edildi. Bu sırada ambulansın anahtarı hastanın battaniye arasına düştü. Görevliler bu durumu fark etmedi. 

Ekipler hastayı hastaneye götürmek istediğinde ise anahtarın olmadığını fark etti.

 Hem sağlık görevlileri hem hastanın yakınları hem de vatandaşlar anahtarı aradı. Ambulansın ve diğer araçların altına bakıldı, ambulans biraz ileri itildi. Ancak anahtar bir türlü bulunamadı. O anlar çevredeki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Anahtarın bulunamaması üzerine olay yerine ikinci bir ambulans sevk edildi. Mehmet Kepir, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

“İhmaller Sonucu Öldü”

Eşinin ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini öne süren imam nikahlı eşi Şengül Ayağ, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurduğu ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.

Vergi ödeyecek Konyalılar dikkat! flaş düzenleme
Konya otogarında fahiş bilet denetimi!
Konya'da NASA teknolojisi: GPS'ye ihtiyaç duymadan yolunu buluyor
Konya'daki bu ağaç 150 bin lira! Peyzaj ürünlerine dev talep
Konya'da tarlayı pelikanlar bastı! İşte o anlar
'Özellerin' gözünden Karatay objektiflere böyle yansıdı
