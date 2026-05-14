Rizespor tarihinde ilke imza atabilecek mi?

Rizespor, yarın Beşiktaş maçına bir ilki gerçekleştirmek için çıkacak. Karadeniz ekibi, alacağı galibiyetle Ligi 8'inci bitirmesi halinde 3 puanlı sistemdeki en başarılı sezonunu yaşayacak. Recep Uçar ve öğrencileri Rizespor'un tarihine geçmek istiyor. Süper Lig'in 8. basamağında yer alan Karadeniz ekibi, sezonun son haftasına güçlü bir motivasyonla girdi.

Haftanın açılış maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak yeşil-mavili ekip, kazanmanın yanısıra bir ilki gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Rizespor, Beşiktaş'ı yenmesi durumunda diğer maçların sonucunu beklemeden sezonu 8. sırada bitirmeyi garantileyecek. Karadeniz ekibi, böylece ligde 3 puanlı sistemdeki en başarılı sezonunu yaşayacak.

1953 yılında kurulan Rizespor Süper Lig'de ilk kez 1979-1980 sezonunda mücadele etti. Karadeniz temsilcisi 16 takımla oynanan ve galibiyete 2 puan verilen Süper Lig'deki ilk yılında, sezonu 5'inci bitirerek büyük bir başarıya imza attı. 1 sezon sonra küme düşme şanssızlığı yaşayan yeşil mavililer, toplamda 24 sezon Süper Lig'de boy gösterdi. Rizespor'un 3 puanlı sistemdeki en büyük başarısı, daha önce zorlu maratonu 4 kez 9. bitirmek oldu.