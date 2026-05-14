Sivasspor başkan arıyor! Aday yok
Trendyol 1. Lig takımı Sivasspor, 59. yılına belirsizliklerle giriyor. Kırmızı-beyazlılarda genel kurula kısa bir zaman kalırken, henüz başkan adayı çıkmadı
Trendyol 1. lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezona belirsizliklerle giriyor. Avrupa’da ülkemizi temsil eden, Türkiye Kupası’nı müzesine götüren kırmızı beyazlı camia, 19 Mayıs’ta yapılacak kongre öncesinde yeni başkanını arıyor. Türk futbolunun köklü ekiplerinden Sivasspor, 59'uncu yılına kritik bir kongre süreciyle giriyor. Başkan Gökhan Karagöl’ün istifasının ardından kulüp yönetimindeki sorumluluk, ikinci başkan Burak Özçoban ve yönetim kuruluna geçti.
Geçen sezon Trendyol Süper Lig’e veda eden kırmızı-beyazlılar, ayağa kalkma hedefiyle çıktığı yolda 10'uncu oldu. Sezonun tamamlanmasının ardından gözler 19 Mayıs’ta yapılacak olağan genel kurula çevrildi. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa Sivasspor'un yeni başkanı 26 Mayıs'ta belli olacak. Mevcut Başkan Burak Özçoban, yeni dönemde aday olmayacağını duyurdu. Kongreye sayılı günler kala resmi adayın çıkmaması kırmızı beyazlı renklere gönül verenleri endişelendiriyor.