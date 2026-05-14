Yöntem' de 23 Nisan etkinliklerle kutlandı

Yöntem Eğitim Kurumları Selçuklu Yerleşkesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliğine Yönetim Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Pazarcı, Serdar Akar, Serdar Özdemir, Yöntem Koleji Okul Müdürü Musa Gezgin, öğretmenler, öğrencilerle, veliler ve davetliler katıldı.

23 Nisan kutlama etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Yöntem Koleji Okul Müdürü Musa Gezgin Bugünün, ulusal egemenliğimizin Türk çocuklarına bayram olarak armağan edildiği gündür diyerek, “Bugün burada, milletimizin bağımsızlık yolunda attığı en büyük adımlardan biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve coşku ile kutlamak için bir araya geldik. Bugün, ulusal egemenliğimizin sembolü olan TBMM’nin kuruluşunun 106. Yıl dönümüdür.

Bugün toprakları yağmalanan yüce bir ulusun, düşmanlarını yurttan atmak için ant içtiği gündür. Bugün yok edilmeye çalışılan bir ulusun tek bilek, tek yürek haline geldiği gündür.

Bugün, harcı atalarımızın asil kanlarıyla yoğrulan, ulusal egemenliğimizin Türk çocuklarına bayram olarak armağan edildiği gündür.

Bu bayramı sizlere hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sizler için "Küçük hanımlar, küçük beyler; sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltılarısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz.

Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz" demektedir. Bizlerin, sizlerden bir tek beklenti ve arzusu vardır.

O da bu güzel ülkemizi sizlere teslim edeceğimiz konum ve durumundan, çok daha iyi bir şekilde sizlerden sonraki kardeşlerinize teslim etmenizdir. Bu işi başarmanız için de çok çalışmak, çok gayret sarf etmek ve bu yüce milletin evlatları olarak birbirinizi çok sevmek durumundasınız.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; sizlerin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız kutlu olsun”şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Türk Bayraklı ve bandolu bir yürüyüş gerçekleştirildi. 23 Nisan Kutlamasında öğrencilerin birbirinden güzel etkinlikleri, dansları, okudukları şiirler ve son dönemde dünya çapında ilgi gören Kazak Dansı gösterisiyle Ay Yıldız Türk Bayrağı Kareografisi, kutlamaya katılan veliler ve davetliler tarafından yakta alkışlandı.

23 Nisan Bayramı kutlamasında öğrenci ve veliler birlikte, bayramın coşkusunu yaşadı.