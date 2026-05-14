Bektaş: Fabrikalar üretimi kısıyor

CHP’li Barış Bektaş, TBMM’deki konuşmasında üretimin yavaşlamasıyla ihracatın düşmesini gündeme taşıdı.

Barış Bektaş konuşmasının devamında iktidarın ekonominin kötü tablosuna karşı her şey güzelmiş gibi algı oluşturmasının yanlış olduğunu iddia ederek, “TÜİK' in açıkladığı ihracat verileri ekonomideki ağır tabloyu bir kez daha ortaya koymuştur.

İhracat miktar endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 düşmüştür. Bu düşüş üretimin yavaşladığını, sanayicinin zorlandığını ve Türkiye'nin dış pazarlarda güç kaybettiğini göstermektedir.

Ancak, iktidar hâlâ başarı hikâyeleri anlatmaya devam ediyor. Gerçekler ise artık TÜİK rakamlarında bile gün gibi gözüküyor. Fabrikalar maliyet baskısıyla üretimi kısıyor, sanayicimiz ihracat noktasında rakipleriyle rekabet edemiyor yani yanlış ekonomi politikalarının bedelini milletimiz ödüyor.

İktidar algı oluşturmak için her gün yeni bir masal anlatsa da milletin yaşadığı ekonomik gerçek ortadadır. İş dünyasının ihtiyacı propaganda değil, güven veren ekonomik adımlardır”açıklamasında bulundu.

