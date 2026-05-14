Ereğli'de sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Mahrukatçılar Sitesi’nde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar sonucunda hem sürücüler hem de bölge esnafı için daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkanı sağlandı.

Ereğli Belediyesi, planlanan çalışmalar doğrultusunda yolları güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlıyor. Yağmurların bitmesi ve hava sıcaklarının artmasıyla birlikte asfalt yapımına hızla başladıklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, şehrin ulaşım konusunda yaşadığı sorunları kalıcı çözümlerle ortadan kaldırmak adına imkanları dahilinde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Önemli Bir Sorun Çözüme Kavuştu

İlçede önemli bir sorunun çözüme kavuştuğunu belirten, Başkan Akpınar: “Özveri ve fedakarlıklarla şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Mahrukatçılar Sitesi’nde başlattığımız sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamlayarak hemşehrilerimiz ve esnaflarımız için önemli bir sorunu çözüme kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu yıl ulaşabileceğimiz her yere ulaşmak için çaba göstereceğiz. Yakın gelecekte alacağımız yeni ekipmanlar ve kuracağımız asfalt şantiyesi ile gece gündüz çalışarak şehrimizin yol sorununu çözeceğiz”şeklinde konuştu.