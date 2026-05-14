Koru: Halkımızın en zor zamanlarda yanındayız

Konya 5. Bölge Eczacı Odası tarafından Anneler Günü ve yaklaşan 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü nedeniyle Bayır Diamond Otel’de bir program düzenledi. Yüzlerce eczacının bir araya geldiği programda meslekte 50, 40 ve 25. yılını dolduran eczacılara plaket takdim edildi.

Konya 5. Bölge Eczacı Odası’nın yıl içinde düzenlediği etkinlikler kapsamında masa tenisi, satranç gibi oyunlarda derece elde edenlere ise ödülleri verildi. “Eczacılık mesaisi bitmeyen bir meslektir” diyen Koru, “Bizler hastalarımıza şifa ulaştırırken arkamızdaki en büyük güç ailelerimiz oluyor. Nöbetlerimizde çocuklarımızı emanet ettiğimiz, bizlere anlayış ve sabır gösteren eşlerimize, annelerimize ve aile büyüklerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu meslek yalnızca eczacının değil, ailesinin de fedakârlığıyla yürümektedir”dedi.

Programda Anneler Günü de unutulmadı. Sağlık sektöründe görev yapan kadınların ve annelerin büyük özveriyle çalıştığını vurgulayan Koru, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Özellikle hem annelik sorumluluğunu taşıyıp hem de sağlık hizmeti sunan kadın eczacıların büyük takdiri hak ettiğini belirten Koru, “Şefkatiyle topluma umut olan tüm annelerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Başta aramızda bulunan kıymetli annelerimiz olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun”şeklinde konuştu.

Halkımızın En Zor Zamanlarında Yanındayız

14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nün önemine değinen Koru, bu tarihin yalnızca bir kutlama günü olmadığını, aynı zamanda mesleğin toplum için taşıdığı değerin yeniden hatırlandığı özel bir gün olduğunu ifade etti.

“14 Mayıs, bilimsel eczacılığın ülkemizdeki yolculuğunu temsil eden çok anlamlı bir tarihtir” diyen Koru, “Eczacılar sağlık sisteminin en güvenilir yapı taşlarından biridir. Bizler sadece ilaç sunmuyoruz; danışan, yol gösteren, hastanın derdine ortak olan bir mesleği icra ediyoruz. Halkımızın en zor zamanlarında yanında olmaya devam ediyoruz”ifadelerini kullandı.

Başkan Koru, “Mesleğimiz bugünlere kolay gelmedi. Bizlerden önce bu mesleğe emek veren büyüklerimizin özverisi sayesinde güçlü bir yapıya sahibiz. Onların tecrübeleri bizler için yol göstericidir. Mesleğe yıllarını adamış tüm büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Bu birlik ruhunu korudukça mesleğimiz daha da güçlenecektir”dedi.