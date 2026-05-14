MEPAŞ'tan Büyükşehir'in projesine destek

MEPAŞ, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Benim İklimim projesine verdiği destekle enerji tasarrufu alanında farkındalık çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri doğrultusunda yürütülen proje kapsamında, bireysel tüketim alışkanlıklarının çevre üzerindeki etkisine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

MEPAŞ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadelede kurumların sorumluluğunun her geçen gün arttığını belirterek, enerji verimliliğinin yalnızca ekonomik değil aynı zamanda toplumsal ve çevresel bir konu olduğuna dikkat çekildi.

Desteklenen “Benim İklimim” projesiyle vatandaşların enerji tüketiminde daha bilinçli hareket etmeleri, tasarruf alışkanlıklarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Açıklamada, çevresel farkındalığın artırılmasının geleceğe yönelik önemli bir yatırım olduğu vurgulandı. MEPAŞ’ın yalnızca enerji alanındaki faaliyetleriyle değil, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal fayda üretmeye devam ettiği belirtildi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle hareket ettiklerini aktaran şirket yetkilileri, enerji verimliliğini destekleyen projelere katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.